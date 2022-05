En we duiken het weekend in met een prachtig stukje street-art. Het is een gigantisch werk op een oude gevel in Sint-Niklaas. Want de internationaal gerenommeerde kunstenaar ROA uit Gent heeft in de ballonstad één van z'n grootste werken ooit gemaakt. Het is maar liefst 28 meter breed en 13 meter hoog. Sint-Niklaas blijft zich zo op de streetartkaart zetten.