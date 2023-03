Sint-Niklaas internetbedrijf EDPnet overgenomen door Proximus

Een internetprovider uit Sint-Niklaas is overgenomen door Proximus, dat zo’n 20,5 miljoen euro neertelt voor het Wase bedrijf. EDPnet werd eind jaren negentig opgericht en had sinds vorig jaar financiële problemen. Het bedrijf werd door de rechtbank van Dendermonde beschermd tegen zijn schuldeisers. Een compromis over schuldherschikking liep spaak, waardoor de internetprovider zijn activa moest verkopen. Naast Proximus waren ook Orange en Citymesh geïnteresseerd. Maar het was Proximus dat het hoogste bod deed. Voor klanten van EDPnet zou er niets veranderen, en ook de veertig personeelsleden mogen aan de slag blijven. De Belgische Mededingingsautoriteit onderzoekt wel nog of de overname volgens de regels is verlopen.