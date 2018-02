Nieuws Sint-Niklaas: Inbrekers laten extreem stinkend goedje achter om sporen uit te wissen

En dan nu een merkwaardige nieuwe dieventruc, die dit weekend toegepast is in Sint-Niklaas. In de Stationsstraat hebben dieven in 3 winkels ingebroken en een chemisch en stinkend goedje achtergelaten om zo hun sporen uit te wissen. Het is de eerste keer dat de politie van Sint-Niklaas met deze camouflage-truc te maken krijgt. Nu nog altijd ruikt het in de Stationsstraat naar rotte eieren. Het is nog niet duidelijk of de stof ook giftig is, maar de chemische reactie bemoeilijkt in ieder geval het sporen-onderzoek.