Sint-Niklaas herdenkt gesneuvelden Koreaanse oorlog, studenten Defensie en Veiligheid geven viering vorm

In Sint-Niklaas is er vandaag stil gestaan bij de Belgische soldaten die het leven lieten tijdens de Koreaanse oorlog. Er vond een plechtigheid plaats aan het Koreamonument in het stadspark van Sint-Niklaas. De viering werd bijgewoond door leden van het stadsbestuur en de ere-consul van Zuid-Korea. Ook de leerlingen van de richting Defensie en Veiligheid van het Sint-Carolus Instituut waren erbij. Zij moesten de herdenking mee in goede banen leiden. Dat paste perfect in hun opleiding.