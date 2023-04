Sint-Niklaas heeft nu 20 murals: "Wij zijn de stad van de streetart"

We steken de Atlantische Oceaan over. Want Johan De Grande uit Lokeren is uitgeroepen tot ereburger van de Amerikaanse stad New Orleans. De Grande is de vroegere secretaris van de Lokerse Jazzclub en was meer dan 10 jaar lang ook voorzitter van de Lokerse cultuurraad. Hij krijgt die erkenning omdat hij de Amerikaanse stad bij ons promootte met concerten en tentoonstellingen. Zo deed hij ook solidariteitsacties voor plaatselijke muzikanten na de doortocht van de orkaan Katrina. Sinds 2008 komt De Grande regelmatig in New Orleans en hij bouwde met de stad en haar inwoners een intense vriendschap op.