Sint-Niklaas heeft nieuwe marktleider nadat vorige standgelden in eigen zak stak

De politie van Waasmunster voert onderzoek naar een geval van exhibitionisme en aanranding van de eerbaarheid in de Neerstraat. De bestuurder van een witte bestelwagen toonde er zijn geslachtsdeel aan een minderjarige fietsster. Opvallend: Ook in Berlare werd gisteren een meisje lastiggevallen door een bestuurder van een witte bestelwagen. Of het om dezelfde dader gaat, is nog niet geweten.