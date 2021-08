We eindigen met een heel speciale oproep. Want Frans Van Raemdonck uit Kruibeke is op zoek naar de jongen die hij 39 jaar geleden van de verdrinkingsdood heeft gered. De toen driejarige jongen was aan het veer in Bazel in het water gevallen. Frans sprong zonder aarzelen in de Schelde en redde zijn leven. Nu, bijna 4 decennia later, wil Frans graag weten hoe het de jongen verder is vergaan.