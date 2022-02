Sint-Niklaas: garage brandt volledig uit, bewoners kunnen ontkomen

In Sint-Niklaas heeft het hevig gebrand in een garage van een huis in de Voskenslaan. De buurman van de woning merkte plots rook op en verwittigde de brandweer. Die was snel ter plaatse en kon verhinderen dat de vlammen naar een naastgelegen woning oversloegen. Maar de garage brandde wel volledig uit. De bewoners van het huis konden gelukkig ontkomen. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is voorlopig niet bekend.