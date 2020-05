Bij een zwaar ongeval op de N41 in Elversele zijn gisteravond rond elf uur twee jonge mannen levensgevaarlijk gewond geraakt. In de tunnel verloor de bestuurder de controle over zijn voertuig. Na een lange slip knalde de wagen tegen de tunnelwand en sloeg over de kop. Een wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam, reed er vervolgens frontaal op in. De bestuurder van die auto kwam er als bij wonder zonder een schrammetje vanaf. De twee inzittenden van de auto die over de kop ging moesten door de hulpdiensten uit hun voertuig worden bevrijd. Zij raakten levensgevaarlijk gewond. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken.