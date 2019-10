Vier steden en gemeenten in de Denderstreek krijgen extra geld om de maatschappelijke problemen op hun grondgebied aan te pakken. Het zogenoemde “Denderfonds” is dus opgenomen in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Concreet zal er elk jaar vier miljoen euro vloeien naar Ninove, Geraardsbergen, Denderleeuw en opvallend: ook Zottegem, dat eigenlijk niet in de Denderstreek ligt. Het bedrag wordt over die vier steden en gemeenten verdeeld. Hoe die verdeling zal gebeuren, wie dus precies hoeveel krijgt, is nog niet geweten. In totaal gaat het 20 miljoen euro, over een periode van vijf jaar. De steden in de Denderstreek waren al langer vragende partij voor extra geld om het hoofd te bieden aan hun specifieke maatschappelijke problemen. “We zijn heel tevreden met deze extra steun”, zegt Jan De Nul, CD&V-schepen in Denderleeuw. “Men heeft in Brussel eindelijk onze stem gehoord. Cijfers tonen aan dat de bevolkingstoename in de Denderstreek groter is dan het Vlaamse gemiddelde. We kampen ook met meer uitdagingen dan elders. We kunnen de centen daar goed voor gebruiken.” Aalst en Haaltert, ook langs de Dender, zijn dan weer niet opgenomen in het fonds. Meer info en reacties, vanavond in het TV Oost Nieuws.