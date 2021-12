Sint-Niklaas: Elektronische stadsmunt moet lokale economie doen floreren

De Klaasjes, de Nikls, de Raapjes, de Cinten en de Sengsen. Dat zijn de vijf kanshebbers voor de nieuwe naam van de stadsmunt van Sint-Niklaas. Die elektronische stadsmunt wordt op 13 maart volgend jaar gelanceerd en moet de lokale economie opnieuw aanzwengelen. Telkens wanneer je in Sint-Niklaas een aankoop doet in een winkel, krijg je voor een bepaald bedrag aan stadsmunten cadeau. Die kan je dan uitgeven in een deelnemende handelszaak in Sint-Niklaas of de deelgemeenten. Ook het stadsbestuur zelf zal op verschillende manieren munten cadeau doen aan z'n inwoners. Alleen de naam moet nog gekozen worden. Wie wil kan nog stemmen tot 31 december via de website van de stad Sint-Niklaas.