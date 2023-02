Sint-Niklaas duikt het weekend van de Belgische muziek in met verschillende raveparty's in het stadscentrum

Op Aalst Carnaval is het nog wachten tot 19 februari. In Sint-Niklaas is het feest wel al gestart. Daar kon de jeugd tot een uurtje geleden gratis raven op vijf verschillende locaties in de stationsbuurt. De streetrave is de aftrap voor het feestweekend van de Belgische muziek. Al een hele week lang wordt muziek van eigen bodem gevierd vanuit concertzaal De Casino. En dit weekend geven ze er nog een laatste ferme lap op, met deze raveconcertjes als aperitief. Als het van de raveliefhebbers afhangt, mag de stad dat meer doen.