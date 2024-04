Sint-Niklaas: dronken chauffeur gaat uit de bocht en richt ravage aan

In de Kalkstraat in Sint-Niklaas is vrijdagnacht een zwaar verkeersongeval gebeurd. Ter hoogte van de school Portus Berkenboom verloor een autobestuurder de controle over het stuur. Hij botste tegen de betonnen afsluiting van de school en kwam meters verder tot stilstand. De chauffeur van de wagen raakte lichtgewond. De passagier, een vrouw, zat gekneld in de wagen. Ze kon zichzelf uiteindelijk toch uit de wagen bevrijden, maar werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar. Na controle bleek dat de chauffeur te snel had gereden, en was hij ook onder invloed van alcohol.