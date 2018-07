Sint-Niklaas: Drogisterij De Walvis beschermd als monument

In Dendermonde is het gerestaureerde belfort officieel geopend. Meer dan twee jaar lang is er aan de middeleeuwse toren gewerkt: goed voor een prijskaartje van een dikke twee miljoen euro. De buitenkant kreeg een opfrisbeurt en de binnenkant is helemaal vernieuwd. En via een stevige stalen trap kunnen voortaan ook toeristen genieten van het uitzicht op de stad.