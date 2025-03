Sint-Niklaas dingt mee naar titel van Wandelgemeente van Vlaanderen

De Grote Markt is niet meteen de plek om nu te gaan wandelen, maar toch is Sint-Niklaas een van de vijf kanshebbers voor de titel 'Wandelgemeente van het Jaar'. Da's een jaarlijkse wedstrijd van Wandelsport Vlaanderen. De vakjury gaat daarbij op zoek naar de gemeente of stad met de mooiste en meest duurzame realisaties op vlak van wandelbeleving. De ballonstad heeft verschillende wandelroutes die natuur, cultuur en geschiedenis met elkaar verbinden. Ook het stiltegebied, De Fondatie van Boudelo en de Moervaartvallei zijn populaire wandelplekken. Stemmen kan nog tot en met zondag 13 april.