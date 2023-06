Sint-Niklaas: brandweer, ziekenwagen, MUG en politie komen massaal ter plaatse... voor brandende wc-rol

In Sint-Niklaas moesten de hulpdiensten massaal uitrukken deze ochtend. In één van de flatgebouwen van het Koningin Fabiolapark zagen buren plots rook aan één van de bovenste verdiepingen. Er was ook een sterke brandgeur. Brandweer, een ziekenwagen, een MUG-team en enkele politieploegen kwamen allemaal ter plaatse. Maar al snel hadden ze door dat dat een maat voor niets was. Een buur had z'n sigaret op een wc-rol gelegd die zo in brand was gevlogen. Maar de man kon het vuur zelf doven nog voor de brandweer aankwam. Die kon dus na een minuut of tien weer vertrekken richting kazerne.