Sint-Niklaas: bestuurster richt ravage aan nadat ze onwel wordt

Vanaf overmorgen, vrijdag dus, zijn de vernieuwde Zuidlaan en Acaciastraat in Wetteren volledig klaar en open voor gebruik. Zo komt er een einde aan maar liefst twee jaar van verkeershinder. De Zuidlaan is een belangrijke toegangsweg naar het centrum van Wetteren. De oude steenweg is nu veranderd in een groene stadsboulevard met brede fietspaden. De werken zijn twee maanden vroeger klaar dan aanvankelijk was gepland. De aanpassingen moeten in de eerste plaats de verkeersveiligheid op deze gewestweg ten goede komen.