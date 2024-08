Sint-Niklaas: Bestuurder bevangen door dampen van ontvetter

In Sint-Niklaas is een werknemer van een glasbouwbedrijf deze middag onwel geworden door dampen van een ontvetter in zijn bestelwagen. Een bus met het gevaarlijke product was tijdens het rijden omgevallen, waardoor de vloeistof begon te lekken. De dampen verspreidden zich in de bestelwagen, waardoor de chauffeur onwel werd. Hij kon zelf de hulpdiensten alarmeren toen hij zijn bestemming bereikte, op het industrieterrein in Lokeren. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, maar de man werd voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht.