De brandweer van Ninove moest vanmorgen uitrukken om een woning van een collega-brandweerman te stutten in deelgemeente Aspelare. Een dertiger verloor de controle over het stuur in de Cyriel Prieelsstraat en boorde zijn auto in deze gevel. die moest gestut worden door de brandweer. Het huis is onbewoonbaar verklaard, de bewoners vonden voorlopig onderdak in een noodwoning van de stad. Het jonge koppel in de auto raakte lichtgewond.