Sint-Niklaas: Auto gaat in vlammen op, bestuurder met brandwonden naar ziekenhuis

In Sint-Niklaas is gisteravond een auto grotendeels in vlammen opgegaan. De chauffeur raakte hierbij lichtgewond. De bestuurder reed in de richting van Patershoek toen z'n auto plots begon te schokken. Er schoot ook meteen een steekvlam vanonder de motorkap. De man kon de wagen nog veilig aan de kant zetten en probeerde het vuur te blussen. Hierbij raakte hij verbrand aan z'n handen. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto grotendeels uitbrandde. Een technisch defect aan de motor ligt aan de basis van de brand.