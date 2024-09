Sint-Niklaas: 50-tal zwemmers geëvacueerd uit Sinbad door sterke gasgeur

Het Sinbad aan de Parklaan in Sint-Niklaas is maandag in de late namiddag geëvacueerd nadat er een sterke gasgeur werd opgemerkt. Op dat moment zaten er een 30-tal mensen in het water en er waren ook mensen die zich aan het omkleden waren. De brandweer was snel ter plaatse en deelde thermische dekens uit aan de mensen die in hun zwemkledij buiten stonden. Zij werden daarna al snel opgevangen in het naastgelegen hotel Serwir. De brandweer en technici van netbeheerder Fluvius gingen op zoek naar de oorzaak van de sterke gasgeur, maar die kon niet onmiddellijk achterhaald worden. Ook op andere plaatsen langsheen de Parklaan waren er meldingen van een gasgeur. Het zwembad bleef voor de rest van de avond gesloten voor bezoekers.