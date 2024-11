We ronden af met goed nieuws voor de allerkleinsten. Want Sint-Maarten is in het land. Vanmiddag is hij onder grote belangstelling aangekomen in Aalst. Honderden kinderen en hun ouders zochten een goed plekje uit om de passage van de goedheilig man en zijn zwarte pieten van dichtbij te kunnen meemaken. En zoals elk jaar, zijn er ook nu geen stoute kinderen geweest.