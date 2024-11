Sint-Maarten doet massa kinderen naar snoep 'grielen' in Beveren

En we sluiten ons nieuws af met niemand minder dan Sint-Maarten. In Beveren doet die op 11 november altijd zijn zogenoemde grielronde in de Beverse straten. Het is de bedoeling dat de kinderen grielen, oftewel grabbelen, naar rondgestrooid snoepgoed. De grielronde doorheen de gemeente eindigt altijd op de Grote Markt, waar honderden kinderen het lekkers proberen te vangen en te verzamelen. En dat tot grote vreugde van de allerjongsten.