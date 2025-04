Afsluiten doen we in Zandbergen, waar de Sint-Lutgardisbasisschool haar 150e verjaardag vierde met een bijzondere schooldag. De leerlingen en leerkrachten gingen terug in de tijd en beleefden de school zoals in de 19e eeuw, met nonnen als juffen, historische kledij en een handbel in plaats van een schoolbel. Op de speelplaats werden volksspelen gespeeld, en in de klas werd soep met brood uitgedeeld en lesgegeven zoals vroeger.