Sint-Lievensinstituut gaat weekje op slot door corona

In onze ziekenhuizen valt er dan wel heel goed nieuws te noteren. Voor het eerst sinds lang duikt het aantal opgenomen coronapatiënten weer onder de 100. Er liggen nu 93 patiënten op de COVID-afdelingen in onze regionale ziekenhuizen. Dat zijn er 11 minder dan gisteren. De grootste dalingen doen zich voor in de Aalsterse ziekenhuizen en in het AZ Nikolaas. Daar daalt de druk telkens met 7 patiënten. In het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is er dan weer opnieuw een lichte toename van de druk op de COVID-afdeling, met een stijging van 11 naar 15 patiënten. Op intensieve liggen in totaal nog 38 patiënten.