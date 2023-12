Sint-Lievens-Houtem zorgt voor een sport- en belevingspark

Op de terreinen van Polbroek in Sint-Lievens-Houtem wordt gewerkt aan een nieuw sport- en belevingspark. Op het terrein is momenteel al een tennis- en een padelclub gevestigd. Zij gaan nu een privaat-publieke samenwerking aan met de gemeente om zo één sportzone te creëren in Sint-Lievens-Houtem. Concreet komen er op het terrein een multifunctionele sportkooi, een Finse piste, een petanquebaan en een buitenfitness bij. Er zal ook een volwaardige speeltuin gecreëerd worden, opgedeeld in twee leeftijdszones. Er zal ook plaats zijn voor een cafetaria met bijhorend terras. Alles wat er nu bijkomt, zal gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Bedoeling is om tegen volgend jaar te openen. Kostenplaatje is 1,1 miljoen euro.