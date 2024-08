Sint-Lievens-Houtem wil camera's plaatsen op parking Hofkouter

In Sint-Lievens-Houtem wil het gemeentebestuur dan weer twee camera's plaatsen op parking Hofkouter. De camera’s moeten mensen met verkeerde intenties weghouden. Enkele weken terug was er nog een steekpartij op de parking in het centrum van de gemeente. Het is trouwens niet de eerste keer dat de buurt het decor is van een gewelddadig incident. Met het cameratoezicht wil de gemeente een beter beeld krijgen van wie komt en gaat op de parking. De beelden zullen enkel bekeken kunnen worden door de politiediensten en gemachtigden binnen de gemeentelijke administratie. Zij kunnen dan bij eventuele overlast of incidenten hulp bieden bij het onderzoek. Het voorstel wordt morgenavond besproken op de gemeenteraad.