Sint-Lievens-Houtem streeft naar eerste plaats bij tellingen zondag

In Sint-Lievens-Houtem hopen ze zondag de snelst tellende gemeente te worden. Bij de verkiezingen in 2012 kon Sint-Lievens-Houtem als eerste de resultaten bekend maken. En sindsdien leeft de uitdaging om dat te evenaren in de gemeente. In totaal moeten er in Sint-Lievens-Houtem zo'n 9.000 mensen gaan stemmen, verspreid over 14 kiesbureaus. En dat nog op de oude manier, met het rode potlood. Het zal dus een spannende strijd worden, want ook in Heist-op-den-Berg en Herstappe gaan ze volop voor de titel van 'snelst tellende gemeente'.