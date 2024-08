Sint-Lievens-Houtem onderzoekt nuttiger gebruik van afvalwater zuivelbedrijf Inex

In Sint-Lievens-Houtem wil het gemeentebestuur onderzoeken of het afvalwater nuttiger kan gebruikt worden. Concreet gaat het om het afvalwater van zuivelbedrijf Inex in de gemeente. Die fabriek heeft nu een vergunning om iedere dag maximaal 2.500 kubieke meter gezuiverd afvalwater te lozen in de Molenbeek. Maar dat water zou bijvoorbeeld ook kunnen dienen voor de bewatering van omliggende akkers. En daar wil het bedrijf nu over nadenken. Heel wat boeren of eigenaars van gronden hebben hiervoor al interesse getoond, zegt de burgemeester.