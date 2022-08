Sint-Lievens-Houtem maakt zich op voor BK elite zonder contract en beloften

Op provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is deze namiddag de kalender van de Exact Cross bekendgemaakt, de vroegere Ethias Cross. De Exact Cross blijft een verzameling van 8 losse crossen, dat zijn veldritten die niet bij een ander regelmatigheidsklassement horen. De kalender wordt aangevuld met de crossen van Mol, Loenhout en Zonnebeke. In onze regio staan de Poldercross in Kruibeke en de Waaslandcross in Sint-Niklaas op het programma. De organisatie hoopt vooral rond de jaarwisseling de grote drie: Wout van Aert, Mathieu Van der Poel en Tom Pidcock aan de start te krijgen. Op zondag 18 september begint de Exact Cross, in de polders van Kruibeke.