Sint-Lievens-Houtem eert Serge Baguet aan start BK: "Moest hij hier nog geweest zijn, hij had het fantastisch gevonden"

Vooraleer de ploegen werden voorgesteld in Sint-Lievens-Houtem was er ook nog een eerbetoon aan Serge Baguet. De Letterhoutemnaar stierf in 2017. Hij werd Belgisch kampioen in 2005 en won onder andere een rit in de Tour de France van 2001. ZIjn vrouw kreeg op het podium bloemen en er was een lang applaus voor Baguet, die ze duidelijk nog niet vergeten zijn. En dat doet deugd, zegt zijn vrouw.