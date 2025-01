In de Lokerse Sint-Laurentiuskerk hebben gisteren honderden mensen afscheid genomen van voormalig politica en Minister van Staat Miet Smet. Ze overleed op 19 december in een woonzorgcentrum in Destelbergen, maar woonde jarenlang in Lokeren. De weduwe van ex-premier Wilfried Martens kreeg een staatsbegrafenis. Er waren veel prominenten aanwezig, onder wie veel partijgenoten.