Human Interest Sint komt aan in zijn thuisstad

embed

De Sint is in het land. En speciaal voor de 800ste verjaardag van de stad Sint-Niklaas komt hij niet eerst in Antwerpen aan maar dus wel in zijn thuisstad. Ondanks het kille regenweer zingen de kinderen enthousiast bekende Sinterklaasliedjes. Na een show met een heuse wereldrecordpoging, neemt de Sint nog de tijd om alle kindjes een hand te geven. Daarna vertrekt hij vanop de Grote Markt in een koets en met alle Zwarte Pieten richting zijn huis in de Stationsstraat.