Sint-Jozefinstituut Wetteren zingt 'Together' in solidariteit met Oekraïne

Voor het merendeel van de ouders was het kampeeravontuur dus een succes. en dat is dankzij de uitbreiding van de capaciteit in de school, zegt de directeur van het Sint-Jozefscollege. Aalst is een groeiende onderwijsstad en in de toekomst zullen er nog meer plaatsen gecreëerd moeten worden. Alleen zo we kunnen kampeertoestanden in de toekomst vermijden, zegt de schooldirectie. Het online aanmeldingssysteem, waar vorig jaar mee geëxperimenteerd werd, is zeker geen oplossing, zo klinkt het hier.