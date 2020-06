Sint-Jozef-Klein-Seminarie doet examens in het Bauhuis

Het is examentijd in het onderwijs. Sommige scholen doen er alles aan om dat zo coronaproof mogelijk te doen. Het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas nam geen enkel risico. Want de leerlingen van de tweede en derde graag konden terecht in het 't Bau-huis, een bekende evenementenhal in de ballonstad. Daar zijn drie grote zalen. De leerlingen kunnen er ver genoeg uit elkaar zitten. Iedereen moet ook verplicht een mondmasker dragen. Alles was tot in de puntjes voorbereid om de korte examenperiode zo veilig mogelijk te laten verlopen. Sommige andere scholen kozen ervoor om helemaal geen examens meer af te nemen, maar dat vonden ze op het Sint-Niklase College geen goed idee. Zij kozen ervoor om voor elke leerling een individueel programma uit te werken.