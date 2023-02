Terwijl de laatste overblijvers aan het genieten waren van hun welverdiende koffiekoeken, was de 'koisploeg' al druk in de weer om de straten van Aalst weer tiptop in orde te krijgen. Want drie dagen carnaval vieren, dat eist toch z'n tol. Al zien de veegdiensten de afvalberg de laatste jaren wel steeds krimpen. Bij de vorige volwaardige editie in 2020, werd er nog 80 ton afval verzameld. Dit jaar duidde de weegschaal 10 ton minder aan.