Sint In De Piste klokt opnieuw af op 30.000 bezoekers

Sint In De Piste zit erop. De laatste voorstelling vond gisteravond plaats, en de afbraak is vandaag begonnen. Op de terreinen van Syntra zijn werkmannen begonnen met het leegmaken van de gigantische circustent. Er waren 12 voorstellingen verspreid over twee weekend, en die waren allemaal uitverkocht. Dat heeft ervoor gezorgd dat er zo'n 30.000 mensen naar het Sintspektakel zijn komen kijken. Volgend jaar bestaat Sint in de Piste 30 jaar. Dat wordt een bijzonder jubileum, opnieuw op de vertrouwde plaats, de Grote Markt van Sint-Niklaas. Dit jaar kon dat niet omdat daar werken aan de gang zijn.