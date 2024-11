In Sint-Gillis-Waas krijgt de Sint-Helenasite stilaan vorm. Op de plaats waar vroeger een ziekenhuis stond, komen 46 zorgwoningen. Een derde van de woningen is intussen verkocht. Rond het woongedeelte start de projectontwikkelaar met de aanleg van een ecologisch buurtpark. Een goede zaak vindt de gemeente, want zo krijgt Sint-Gillis-Waas en een derde park bij.