Woonzorgcentrum De Kroon en assistentiewoningen in Sint-Gillis-Waas vallen volgend jaar onder Zorgpunt Waasland

In Sint-Gillis-Waas heeft een felle brand gisteravond een woning volledig vernield. Het was een overbuur die alarm sloeg en de hulpdiensten verwittigde.

Toen de brandweer even later aankwam sloegen de vlammen al door de ramen, beneden en op het eerste verdiep. Het was eerst niet duidelijk of er nog iemand binnen was. Maar al snel bleek dat de bewoner tijdig was buitengeraakt. Hij raakte niet gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle. Intussen werden de buren uit voorzorg geëvacueerd. De uitgebrandde woning is onbewoonbaar. Hoe het vuur ontstond is voorlopig nog onduidelijk.