Nieuws Sint-Gillis-Waas vangt Albanees gezin op in afwachting van uitwijzing

Het Oost-Vlaamse gezin met Albanese roots dat terug naar Albanië moet verblijft voorlopig in Sint-Gillis-Waas. Het gezin uit Nederename wordt opgevangen in een opvanghuis voor uitgeprocedeerde families. Het is wellicht hun laatste verblijfplaats in ons land voor ze terug moeten. Het gezin met drie jonge kinderen woont al acht jaar in ons land. Ze waren ook goed geïntegreerd. In augustus vorig jaar kreeg het gezin te horen dat hun asielaanvraag in ons land werd geweigerd. Daarbovenop kregen ze ook het bevel om het land te verlaten. Tegen die beslissing heeft de familie beroep aangetekend. Die uitspraak is er nog niet, maar dat houdt een uitwijzing niet tegen.