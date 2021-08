Sint-Gillis-Waas pakt wateroverlast aan

Op Provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen zijn de blauwalgen in het water weer verdwenen. Dat wil zeggen dat er opnieuw gezwommen en gespeeld kan worden in de zwemzone van het recreatiedomein. Vorige week werden de blauwalgen onverwacht opgemerkt tijdens een routine-inspectie. Omdat de algen gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van zowel mens als dier, was het verboden om in het water te gaan. Tot grote ontgoocheling van heel wat bezoekers die er een vakantiedagje wilden doorbrengen. Dat verbod is nu voorbij. De algen zijn weg, en zwemmen in de recreatievijver is opnieuw mogelijk.