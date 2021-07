Sint-Gillis-Waas nog maar eens getroffen door wateroverlast

Geen watertekort in Sint-Gillis-Waas, maar water teveel. Hemelwater dan toch. De brandweer moest er ook gisterenavond weer uitrukken na hevige regenval. Opnieuw stonden er enkele straten blank. Dat was onder meer het geval in de Sint-Niklaasstraat en in de Molenstraat. Gelukkig lagen er nog zandzakjes van de vorige keer. Er kwam een graafkraan ter plaatse om een greppel te graven naar een achterliggende beek zodat het water wegkon. Overmorgen zit burgemeester Maaike De Rudder samen met de provincie om het probleem van de wateroverlast in haar gemeente te bespreken.