Sint-Gillis-Waas: Meer dan een uur file door crash op E34

Vrijdagnamiddag rond 16.30u gebeurde er op de E17 van Gent naar Antwerpen een spectaculair ongeval. Een vrachtwagen van een bouwfirma begon volgens getuigen te slingeren. De bestuurder zou nog gepoogd hebben om zijn voertuig op de rijbaan te houden, maar dit mislukte. De truck ramde in de zijberm eerst een verlichtingspaal en sloeg vervolgens overkop om 30 meter verderop zijn dak op de oprit Sint-Niklaas-West tot stilstand te komen. Verschillende getuigen stopten en boden de chauffeur, die gekneld zat in zijn stuurcabine, hulp. Brandweer, ziekenwagen en mug kwamen ter plaatse om de zwaargewonde chauffeur te bevrijden. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. De ravage van de oprit op de snelweg was enorm, van de vrachtwagen bleef amper iets over. De oprit Sint-Niklaas-West van de E17 richting Antwerpen is volledig afgesloten en zal nog uren lang afgesloten zijn voor de takeling.