Sint-Gillis-Waas krijgt miljoen euro subsidies voor riolen

7200 zonnepanelen, goed voor een investering van één miljoen zeshonderdduizend euro. Supermarktketen Lidl heeft fors geïnvesteerd in groene energie op het dak van zijn distributiecentrum in Sint-Niklaas. Van hieruit bevoorraadt Lidl in totaal zo’n tachtig winkels in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. De supermarktketen wil tegen 2020 minstens 12,5 procent van zijn totale energieverbruik uit hernieuwbare energie halen. Om aan die doelstelling te voldoen is nu dus fors geïnvesteerd in Sint-Niklaas. De installatie is goed voor 1.730 MegaWattuur per jaar ofwel de energie die nodig is om ruim 600 gezinnen een jaar lang van elektriciteit te voorzien.