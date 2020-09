Mobiliteit en Verkeer Sint-Gillis-Waas krijgt extra spitsbus om kinderen naar school te brengen

Vervoersmaatschappij De Lijn gaat in Sint-Gillis-Waas een extra spitsbus inzetten om kinderen vanuit De Klinge en Meerdonk naar school te brengen. Dat is nodig omdat de gemeentelijke schoolbus daar werd afgeschaft. De schoolkinderen moesten daardoor het openbaar vervoer nemen, maar dat zorgde voor overvolle bussen tijdens de spitsuren. Nu komen er, na overleg met de ouders, extra bussen vanuit Meerdonk, die dan via alle andere deelgemeenten van Sint-Gillis-Waas naar de scholen in Beveren rijden. Ook een aantal andere buslijnen vanuit het noorden van het Waasland, richting Sint-Niklaas en Beveren wordt versterkt. Daar was voor gepleit bij Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters.