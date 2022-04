Sint-Gillis-Waas: Jonge fietsster in levensgevaar na ongeval met vrachtwagen op rotonde

Op de E17, net voorbij het parkeerterrein in Kruibeke in de richting van Gent, is deze middag een motard overleden nadat hij zwaar tegen de vangrail rechts van de weg crashte. Het 29-jarige slachtoffer knalde ook tegen een verlichtingspaal en een verkeersbord om zo'n 50 meter verder in de gracht naast de weg terecht te komen. De man was op slag dood. Verschillende familieleden van de man zouden bovendien getuige geweest zijn van het vreselijke ongeval. De motor van het slachtoffer kwam ruim 200 meter verder op de linkse rijstrook tot stilstand. Een verkeersdeskundige van het parket zal de precieze omstandigheden trachten te achterhalen. Het ongeval zorgde voor een grote file in de richting van Gent.