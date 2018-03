Mobiliteit en Verkeer Sint-Gillis-Waas: Geen extra veiligheidsmaatregelen op druk fietspad waar jongeman zaterdag stierf

Voorlopig komen er geen extra verkeersmaatregelen op het kruispunt in Sint-Gillis-Waas waar dit weekend een jongeman van 22 om het leven is gekomen. Het kruispunt waar het ongeval gebeurde is volgens de lokale schepen van Mobiliteit niet bijzonder druk of onveilig. Het is wel een plaats waar veel fietsers de rijbaan kruisen. Want het traject wordt veel gebruikt door wielertoeristen. Het fietspad begint in Moerbeke en loopt tot in Sint-Gillis-Waas. Waar fietsers de rijbaan kruisen moeten ze wel voorrang verlenen.