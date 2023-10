Sint-Gillis-Waas: buurt dient petitie in tegen heraanleg van straat, maar gemeentebestuur gaat door met plannen

Op de E17 ter hoogte van Zele hebben de hulpdiensten twee vrouwen uit hun wagen moeten bevrijden, nadat die naast de weg in een diepe gracht was terechtgekomen. De oproep kwam er iets over negen uur. Mogelijk had de Nederlandse bestuurster zich laten verrassen door de watergladheid en verloor ze de controle over het stuur. De wagen ging over de kop en de diepe gracht in. Omdat er amper verlichting was en het, op dat moment, ook hevig regende, duurde het bijna een half uur voor de hulpdiensten de auto hadden gevonden. Beide vrouwen moesten uit hun benarde positie bevrijd worden en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Ze hadden verwondingen opgelopen en verkeerden in shock.