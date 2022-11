Sint-Gillis-Waas: Bestelwagen botst op vrachtwagen, één volwassene en twee kinderen gekneld in voertuig

De controleactie gisteren, tegen sociale dumping op vrachtwagenparkings in Oost-Vlaanderen, heeft enkele tientallen inbreuken aan het licht gebracht. De controles gebeurden in Kalken langs de E17 en in Wetteren langs de E40. In totaal werden 129 vrachtwagens aan een controle onderworpen. Bijvoorbeeld of de voertuigen, die in het buitenland zijn ingeschreven, wel om de 8 weken terugkeren naar het land van vestiging van de firma. Dat gebeurt om concurrentievervalsing binnen de sector aan te pakken. Tijdens de controles van zondag werden er zo 4 inbreuken vastgesteld tegen de terugkeerplicht van het voertuig en 2 tegen de terugkeerplicht van de bestuurder. In totaal werden 19 inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. De Federale Gerechtelijke Politie en de inspectiediensten starten verder onderzoek op waar nodig.