Sint-Gillis-Waas beloont fuiven waar minder of geen alcohol wordt gedronken

In Sint-Gillis-Waas willen alvast hun steentje bijdragen aan de strijd tegen alcohol in het verkeer. Want daar gaat het gemeentebestuur organisatoren van fuiven belonen als ze feestjes organiseren waar geen of weinig alcohol wordt geserveerd. De gemeente extra subsidies geven aan verenigingen die alcoholvrije alternatieven voorzien op hun fuiven. Het nieuwe fuifregelement heeft ook aandacht voor het vermijden van gehoorschade en het beperken van overlast voor de buurt.